"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga zapewnia, że... NIE ĆPAŁA przed weselem: "Dużo gadam, no, CAŁA JA"

Uważam, ze ci cali psycholodzy i cała reszta tego programu robi sobie z ludzi jaja. Oni nie dopasowują par, robią sobie eksperymenty. Często dobierają przeciwieństwo. Ja rozumiem, ze kolor włosów czy wzrost powinno mieć drugo albo i nawet trzeciorzedne znaczenie. Ale pomyślcie sobie. Kobieta czy mężczyzna idą do ołtarza żeby wziąć ślub z kimś o nim NIC nie wiedzą, stres niesamowity, a oni idąc do „ołtarza” widzą osobę która w ogóle nie jest w ich „typie”. Wiem, nie powinno się tak mówić, ale nie oszukujmy się ale trochę tak jest. Po co całe te wywiady i tworzenie profilu wcześniej skoro ludzie i tak dostają za partnera kogoś na kogo nie zwróciliby uwagi. Nie wierzę w to, ze na podstawie podanych info z dwóch stron psychologowie wierzą, ze można dopasować ludzi którzy są skrajnie inni. Ten stres który fundują im na początku stawiając przed nimi osobę która nie jest w ich typie rujnuje ten zamysł