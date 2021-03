"Ślub od pierwszego wejrzenia": Widzowie są oburzeni zachowaniem Igi: "JAKBY SIĘ CZEGOŚ NAĆPAŁA"

W kraju, w którym tak wiele mówi się o "obronie instytucji małżeństwa" i wartościach rodzinnych, triumfy święci program, który jest parodią ślubów i niewiele ma wspólnego z tradycją. Eksperckie grono programu Ślub od pierwszego wejrzenia paruje zupełnie obcych dla siebie śmiałków, którzy poznają się dopiero podczas własnego ślubu. Później uczestnicy mają miesiąc na to, by się "dotrzeć", a w razie niepowodzenia "eksperymentu" mogą się rozstać.

Drodzy eksperci! Daliście d*py w tym sezonie i tyle w temacie. Dramat...; Porażka, ona do niego nie pasuje, eksperci chyba byli na haju... - czytamy.

Szczególnie emocjonujący jest związek Igi i Karola . Zdaniem niepocieszonych internautów uczestnik dużo bardziej pasowałby do Izy. Dodatkowo Iga dość niestandardowo zachowywała się na własnym ślubie. Nie potrafiła zachować powagi, śmiała się, chaotycznie gestykulowała i zagadywała partnera. Fani show byli jednak oburzeni.

Fajne dziewczyny, rozumiem emocje, ale zachowanie Igi masakra, jakby się czegoś naćpała; Rozumiem, że to stres, ale Iga zachowywała się strasznie; Iga zachowywała się niepoważnie, te oddechy, głupie odzywki... On poważny, powinien być dla Izy, ale okaże się, co będzie dalej - piszą.