"Ślub od pierwszego wejrzenia". Małżeństwo Igi i Karola NIE PRZETRWAŁO?! Oto "DOWÓD"

Powiem tak- ciężko jest ułożyć sobie życie z osobą która ocenia nas przez pryzmat poprzednich związków i eks partnerów. Spotykałam się kiedyś facetem którego ojciec pił. Potem on spotykał się z dziewczyną która sporo imprezowała, nadużywała alkoholu, trzeba było ją dosłownie zbierać z podłogi. On sobie zakodował w głowie że każdy kto pije np. na weselu czy imieninach jest automatycznie uzależniony. Jego bliskie osoby tak robiły i w ten sposób patrzył też na mnie gdy byliśmy parą. Mimo że nie jestem wielką fanką alkoholu, to zdarzały się okazje do wypicia np. jednego drinka. Zawsze w takiej sytuacji mój partner dosłownie mroził mnie wzrokiem, był obrażony, robił mi różne nieprzyjemne uwagi. Obawiał się że zaraz się zaleje jak jego eks albo ojciec i będzie musiał się wstydzić. I chociaż nigdy nie zrobiłam nic co mogłoby go zaboleć, nigdy się nie upiłam, nie otrzymałam od niego nawet cienia zaufania. Namawiałam go na terapię, ale nie chciał. Koniec końców się rozstaliśmy. Niestety jego przeszłość kładła się cieniem na naszą przyszłość. Gdy dziewczyna kilka chwil po poznaniu leci do faceta i upomina go żeby był trzeźwy bo ona kiedyś miała partnerów partnerów alkoholików ich zbierała z ulicy to osobiście uważam że nie wróży to dobrze- ani dla niego, ani dla niej. Bo on może czuć się atakowany i oceniany, a ona ciągle żyje w strachu że to kolejny alkoholik na jej drodze.