"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie są ZAŁAMANI doborem par: "Szkoda dziewczyny. FATALNIE ICH DOBRALI!"

💔 in-law 23 min. temu zgłoś do moderacji 46 3 Odpowiedz

Iga i Karol to ta para o której Mosak mówił w pierwszym odcinku że identycznie wypełniła ankiety, ma podobne wykształcenie (są po hotelarstwie), o wstaje wcześnie rano, potrafi nawet 3:30 wstać do pracy a ona nie lubi nocnego życia. Według ekspertów oni są najlepiej dobrani. 🤣 Z tego co widzieliśmy w odcinku Iga jest strasznie napalona ma męża, Karol jest dość powściągliwy na razie i skomentował to krótkim "jest ok". Nie sądzę żeby dał radę tolerować ją aż do końca eksperymentu.