Uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" żalą się na hejt: "PASZTECIARA, MELINIARA. Kobieta kobiecie potrafi sprawić taką przykrość"

No i mają rację. Gdybym szła ulica i ktoś by do mnie podszedł i zaczął mi mówić że mam brzydki nos grube uda albo cokolwiek na temat mojego wyglądu to to jest zwykle chamstwo i obrażanie a nie konstruktywna krytyka. I mówienie do kogoś że urodził się brzydki to nie żadna konstruktywna krytyka tylko zwykły hejt dla podbicia ego ponieważ nikt z nas nie ma wpływu na to czy urodzi się z garbatym nosem czy prostym. W internecie każdy może pisać co chce ciekawe czy tacy odważni jesteście na żywo i na ulicy też podchodzcie do obcych ludzi albo gwiazd i mówicie wie pani co ma pani okropny nos.