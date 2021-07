Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" straszy WYDANIEM SWOICH ZAPISKÓW: "Nie wiem, czy to będzie KSIĄŻKA, czy blog"

Iga Śmiechowicz poszła do programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", żeby znaleźć miłość. Niestety eksperci połączyli ją w parę z Karolem, z którym Iga nie była w stanie się dogadać . Widzowie niemal zgodnie orzekli, że to jej wina.

Tymczasem Iga próbuje dojść do siebie po nieudanym "eksperymencie" i zjednać sobie ludzi. Na Instagramie zorganizowała ostatnio serię pytań i odpowiedzi, w której odniosła się m.in. do zjawiska hejtu.

Z tym hejtem to jest trochę tak jak z Covidem, kiedy dwa lata temu Covid zawitał do Polski, szturmem ruszyliśmy na sklepy, żeby zaopatrzyć swoje lodówki. Dzisiaj po dwóch latach nauczyliśmy się z nim żyć, bo on nie zniknął, on dalej jest. Zaakceptowaliśmy fakt, że on jest.