Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wreszcie się uśmiecha! Fani: "BRAK IGI i od razu jaki radosny"

Nie oglądałam programu, ale trochę znam sprawę z pudelka. Powiem tylko jedno, byłam kiedyś w związku, w którym partner wyciągnął że mnie wszystkie toksyczne cechy, o których nawet nie wiedziałam, że je mam. On był super ekstra, zawsze uśmiechnięty do ludzi i wszyscy dziwili ci mi nie pasuje. Mało tego, on był uśmiechnięty nawet i dla mnie, kochał mnie szalenie, ale nie rozumiał, ze słowem wprowadzał mnie na wyżyny mojego samopoczucia a pewnymi zachowaniami (chowanie telefonu, brak szczerości i przejrzystości zachowania itp.), sprawiał, że czułam się jak g.... ale nawet nie było się czego tak do końca przyczepić bo przecież złoty chłop. W końcu zaczęłam się zachowywać tak, że sama sobie zdawałam sprawę ze swojej beznadzieji ale nie miałam nawet dobrego powodu do zerwania bo przecież taki był dla mnie dobry. Ludzie widzieli we mnie wariata a ja się dziwiłam jak do tego doszło.