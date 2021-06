"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertka odpowiada na FALĘ KRYTYKI od widzów: "Jak widać, miłość nie wybiera..."

Nick 29 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

A jak mają kogos dobrze dobrać. Przecież napewno np wasi rodzice etc widzieli syna znajomych i myślę ale by bylo super gdybyście wzieli slub. Czasem to rodzice wręcz planują sobie ze to by była idealna żona dla synka albo maz dla corki, a wam to ani w gloeie tylko bierzecie slub z jakims był jakim kandydatem ze studiów lub klubu bo wam wpadł w oko. Tutaj nic nie zaplanujesz. Ja na studiach po prostu zobaczyłam meza przed sala wykładową, popatrzyłam na niego, a on na mnie No i uparlam się ze to będzie on, a on w tej samej chwili ze to będę ja. Tu działają jakieś Inne mechanizmy. Uklad zgodności tkankowej hla jakos się wyczuwa, feromony, wygląd... Nie mamy podobnych hobby, charakterów, wybraliśmy się nawet bez zamienienia słowa ze sobą. Zawsze było mi żal siebie ze tak wybrałam męża. Ale po prostu popatrzyłam na niego i koniec i wiedzialam. 15 lat razem