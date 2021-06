"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura i Karol są razem. Internauci DRWIĄ z ekspertów: "BEZNADZIEJNI"

miki 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

a najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że "eksperci" nie mają sobie kompletnie nic do zarzucenia, Mosak cały czas gada, że dobierają uczestników, a potem to już zachowanie tychże sprawia, że albo przetrwają albo nie, czyli zrzuca całą odpowiedzialność na tych ludzi, drugi "ekspert" Pawłowski to chyba najbardziej enigmatyczna postać tego programu, pojawia się tylko w 1 i ostatnim odcinku, no i wisienka na torcie czyli "ekspertka" Chorzewska robiąca karierę na insta, i sprzedająca tak samo jak Iga swoje życzenia za 50 zeta na jednej ze stron, można sprawdzić, więc sorry, ale to nie są dla mnie kompetentni ludzie