"Ślub od pierwszego wejrzenia". Karol WBIJA SZPILĘ Idze?! "Brakuje mi spojrzenia ZIMNEGO JAK LÓD"

Ewela 33 min. temu zgłoś do moderacji 13 2 Odpowiedz

Toksyczna kobieta. Tylko foch, wszysyko muislao być jak ona chciała a jak Karol chciał porozmawiać, mimo tego że on nic nie zrobił to ona uciekała np do drugiego pokoju. No dramat. Biedny Karol ona mu psyxhike zniszczyła