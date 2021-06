"Ślub od pierwszego wejrzenia". Karol i Laura są PARĄ! Przyłapano ich razem galerii handlowej (FOTO)

Jedną z bardziej charakterystycznych par ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego" wejrzenia tworzyli swego czasu Iga Śmiechowicz i Karol Maciesz. Niestety, szybko okazało się, że nie są zbyt dobrze dobranym duetem, co objawiało się nieustannymi kłótniami.

Najwięcej krytycznych uwag zebrała Iga, której trudny charakter był według wielu internautów powodem, dla którego ostatecznie doszło do rozwodu. Sama Śmiechowicz jest innego zdania. Kobieta winą o to, jak postrzegają ją widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , obarczyła produkcję i Karola.

Jak się okazuje, po nieudanym związku z Igą Karol błyskawicznie zdołał znaleźć szczęście u boku... innej uczestniczki ostatniej edycji kontrowersyjnego show. Co prawda domysły na temat tego, że Maciesz spotyka się z Laurą, którą eksperci sparowali z Maćkiem, pojawiały się już od jakiegoś czasu, dopiero teraz fani show doszukali się dowodów.

Fajnie, pasują do siebie. Życzę im dużo szczęścia; No i znalazł w programie żonę; Pasowali do siebie od początku - tak powinno być - rozpisują się internauci.