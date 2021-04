"Ślub od pierwszego wejrzenia". KOLEJNE kłótnie Igi i Karola: "Chce mi się płakać"

Nie da się ukryć, że ze wszystkich par to Idze i Karolowi widzowie Ślubu od pierwszego wejrzenia dają najmniejsze szanse na przetrwanie. Trudno też się temu dziwić. Małżeństwo nie dogaduje się w zasadzie od samego początku. Nie inaczej ich relacja wygląda w najnowszym odcinku programu, który dostępny jest już na Playerze. Iga i Karol nadal się kłócą i to z dość nietypowych powodów...

Do pierwszego zgrzytu między małżonkami doszło, gdy Karol postanowił ugotować dla Igi spaghetti. Wszystko było fajnie do momentu, kiedy dziewczyna zechciała spróbować smażącego się mięsa na patelni i zwrócić mu uwagę. Nie zdążyła, bo Karol postanowił ją uspokoić. Wówczas okazało się, że Iga nienawidzi... słowa "spokojnie". Niestety mężczyzna o tym nie wiedział.

Nie mów do mnie "spokojnie", bo ja naprawdę się nie stresuję. Mnie to irytuje, mówię o tym otwarcie. Ja jestem naprawdę spokojna. On tego słowa nadużywa. Cokolwiek bym zrobiła, to jest "spokojnie" - rozprawiała poirytowana Iga.