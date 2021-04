"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga ubolewa nad negatywnymi komentarzami od kobiet: "Hejtują osoby ze zdjęciami z błyskawicą"

Mnie chyba to zabolało najbardziej, bo ja zawsze jestem za babkami. Jeszcze cztery miesiące temu szłyśmy ramię w ramię i tak naprawdę każda z nas była inna. Były grubsze, były chudsze, z krzywym nosem i wtedy się na to nie zwracało uwagi. Bardzo wiele tych komentarzy jest pisanych przez osoby ze zdjęciami właśnie z błyskawicą. Kobiety, które cztery miesiące temu szły ramię w ramię, szczycą się tym na zdjęciu profilowym, a później obrzucają błotem drugą kobietę. Bardzo niefajnie. To mnie trochę uderzyło, że to nie byli mężczyźni. To zabolało, że były to właśnie kobiety - ubolewa, odnoszą się na łamach lokalnej gazety także do swojego nietypowego zachowania podczas ślubu.