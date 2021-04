"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga obrażona na Karola za "seksistowski" żart. "ZAGOTOWAŁO SIĘ we mnie"

geo 6 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Nie uważam Igi za kobietę z intelektem, a ostatni odcinej mnie w tym upewnił. Ona w ogóle nie rozumie co on do niej mówi, obraża się na coś co jest komplementem dla rozumnych ludzi. Czyli jej zachowanie połączone jest tez z ubytkiem rozumu, W ogóle jest taka dziwna w zachowaniu, jakas oschła, zimna, bez empatii, zero elokwencji. Nie blyszczy niczym. Karol super, stara się, ale myslę, ze na prózno. Nic nie bedzie z tej mąki. Gdyby był w parze z Izą -byłaby świetna para