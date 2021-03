"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil CAŁUJE IZĘ PO UDZIE na weselu...

Choć początkowo widzowie narzekali na dobór par przez ekspertów Ślubu od pierwszego wejrzenia , teraz pojawiła się iskierka nadziei dotycząca przyszłości dwóch z trzech małżeństw poddanych "eksperymentowi społecznemu". Nie jest tajemnicą, że najmniejsze szanse na przetrwanie fani programu dają Idze i Karolowi. Pojawiają się nawet pierwsze "dowody" na to, że ich małżeństwo to już przeszłość...

Widzowie mocno wierzą jednak w związek Laury i Maćka , a od niedawna także w relację Izy i Kamila. Na początki fani Ślubu od pierwszego wejrzenia byli oburzeni tym doborem i sugerowali, że lepiej Iza czułaby się u boku Karola. Obecnie jednak zdanie internautów nieco się zmieniło, a pewne szczegóły wskazują na to, że małżeństwo Izy i Kamila prawdopodobnie przetrwało.

Co więcej, jak można zobaczyć w 6. odcinku Ślubu od pierwszego wejrzenia, który dostępny jest już na Playerze, między Izą a Kamilem podczas wesela faktycznie coś zaiskrzyło. Doszło nawet do pierwszego nieśmiałego pocałunku. I to nie tylko w usta, bo odważny Kamil postanowił obsypać pocałunkami również udo Izy...