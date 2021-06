Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ujawnia, czy ma kontakt z Laurą!

jaa 39 min. temu zgłoś do moderacji 9 4 Odpowiedz

szczerze, to wyznania o wierze, kosciele i czekaniu do slubu na samym poczatku, zanim ludzi naprawde zacznie cos wiecej laczyc, niz papier - sa slabe, bo potem konczy sie jak tu. gdyby miedzy nimi cos zaiskrzylo dluzej i poznaliby sie bardziej, to potem latwiej byloby to zrozumiec. jesli ktos od poczatku podkresla jak silna jest wiara, a dla drugiego czlowieka nie jest to istotne, mozna sie przestraszyc. mysle, ze on by do niej pasowal, ale ona nie dala mu szansy, dlaczego? byc moze wlasnie przez to zamilowanie do wiary, ktore zamiast rozowych okularow nalozylo szare, przez ktore widac wszelkie wady. gdyby laura miala faceta o jakim mowi, stanowczego, zdecydowanego, to mysle, ze nie odnalazlaby sie do konca, bo ona mimo wszystko chce decydowac sama, bo zawsze byla sama. maciek w gruncie rzeczy dalby jej, to czego chciala, ale przez to ze jest tak abrdzo wierzacy, laura go odtracila, bo stwierdzila ze jest dewotem.