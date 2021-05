"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie oceniają finałowy odcinek: "EKSPERCI DO WYMIANY"

asza 12 min. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz

Karol chciał pomocy psychologów, a Mosak zabrał go do parku i wciskał mu , ze nie zgłaszał, ze Iga tak się zachowywala. Naciskał na Karola, by to nazwał co Iga do niego mówiła, naciskał na Karola, zamiast mu pomóc, rozładować emocje Karola. Taki ekspert juz nigdy nie powinien brać udział w takim eksperymencie, wraz z dwoma pozostałymi. Taki cień pada na cały zespół psychologów w Polsce- brak fachowości i wiedzy. To zwyczajni widzowie od I odcinka widzieli jak głupio sparowano ludzi, a oni udają, że było ok. Jak można było Izie dać dzieciaka 6 lat młodszego, gdy Karol był w jej wieku i z takimi samymi oczekiwania stabilizacji. Masakra. Zamiast psychologów to widzowie powinni lepiej dobierac