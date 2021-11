"Ślub od pierwszego wejrzenia". Tomasz w ogniu krytyki za komentarz o wadze Julii: "Taki elokwentny, a ZACHOWAŁ SIĘ JAK PROSTAK!"

Panda 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Mój mąż chwycił się za głowę jak usłyszał co on mówi i powtarzał: nie wierzę, czy on zwariował? No fakt,jak można komuś wytykać wygląd na samym początku, zanim się go pozna? Poza tym Julia jest ładna dziewczyną. Jak już ludzie czują się że sobą komfortowo, to można zrobić to delikatniej...zaproponować wspólne zdrowsze odżywianie itd. A ten obraża żonę i jeszcze w to beznadziejnie brnie mimo tłumaczeń eksperta, że tak się nie robi. Nie sprawia się komuś takiej przykrości, bo to do niczego nie prowadzi. Nie dziwię się, że zwiała wieczorem.