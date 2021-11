"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia W OGNIU KRYTYKI! "SPIE*RZYLIŚCIE chłopakowi życie"

Ja. 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niestety, tak to jest kiedy matka ma taki wpływ na córkę. Ona jest po prostu pogubiona. Przypuszczam, że jest w potrzasku, bo z jednej strony chciałby żyć swoim życiem a z drugiej nie zawieść matki. Nie ma nic gorszego. Wiem coś o tym. Myślę, że to co mówił psycholog w końcu do niej dotrze. Zajmie to trochę czasu, ale w końcu odetnie tę pępowinę. A Paweł, jest sympatyczny, ale chyba taki trochę za bierny.