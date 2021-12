"Ślub od pierwszego wejrzenia". Magdalena Pazura z pierwszej edycji ujawnia kulisy programu: "Wydałam MNÓSTWO PIENIĘDZY"

Zuza 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Wiele osób się oburza, kto normalny bierze w takim programie udział. Postaram się wyjaśnić i bronić uczestników, ALE tylko 1 edycji. Pierwsza edycja leciała X lat temu, kiedy byłam jeszcze na studiach i to był pierwszy tego typu program w Polsce i zakładam, że po prostu podziałała tutaj bardzo dobra reklama, że profesjonaliści - psychologowie, antropolodzy itp pomogą samotnym ludziom znaleźć partnera. No kto z samotnych osób, które już nie chcą wieść życia singla by na to nie poszło wiedząc, że sami mistrzami podrywu nie są? W 1 edycji ludzie nie wiedzieli z czym to się je i byli najbardziej naturalni w swoim zachowaniu. Teraz, wraz z kolejną edycją widać nie tylko, że ludzie idą tutaj po sławę, a "specjaliści" tak potrafią połączyć ludzi w pary, że lepiej to wychodzi jakimś randomowym typom na fb.