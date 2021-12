"Ślub od pierwszego wejrzenia". Psycholog oskarża Tomka: "ZŁAMAŁEŚ ZASADĘ"

Sława 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Moim zdaniem panowie z tego odcinka są mądrzy ,wykształceni z pasjami, do tego przystojni i wiedzą czego chcą.Tego nie mogę powiedzieć o kobietach Katarzynie i Julii , bo Aneta to dziewczyna bardzo przyzwoita pod każdym względem. Te dwie to same nie wiedzą czego chcą, a w programie są tylko ,żeby się na byłych zemścić. Co to za żony, z których jedna ucieka pod skrzydła tatusia , a druga wciąż trzyma się kurczowo spódnicy mamusi. Nie wyobrażam sobie , by całymi dniami wisieć na telefonie z kumpelami i mamusią. Widocznie mają zbyt dużo czasu i nie mają żadnych zainteresowań ,pasji i o czym taki mąż będzie rozmawiała z taką partnerką. Julia już oceniła w pierwszym odcinku pasję Tomka. Słysząc to, już wydałam na jej temat opinię i przeczuwałam, że tak się to skończy. Nie da się ukryć , że jak na taką młodą dziewczynę , to do szczupłych nie należy.