Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiada na domysły fanów: "NIE BĘDZIE żadnego ślubu kościelnego"

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, który połączył już kilka par. Od niedawna emitowany jest szósty sezon show.

Internauci nie uwierzyli jednak małżonkom i zaczęli spekulować, że nie będzie rozwodu, a raczej... ślub kościelny. Miał na to wskazywać fakt, że na Instastories Izabeli i Kamila pojawiły się relacje ze wspólnego wyjazdu w góry. Padły komentarze, że rozstanie to "ściema" i pewnie zakochani są właśnie na wyjeździe "panieńsko-kawalerskim".

Izabela nie wytrzymała i postanowiła odnieść się do sprawy.

Stwierdziłam, że nie mogę tego zostawić bez komentarza. Nie będzie żadnego ślubu kościelnego. To nie był żaden wieczór panieński - ogłasza lekko poirytowana.

Jak się okazuje, był to wyjazd, który małżonkowie planowali od dłuższego czasu i mimo rozstania, nie chcieli go odwoływać.

To był po prostu nasz wyjazd zaplanowany z okazji naszej rocznicy ślubu, która już się po prostu nie odbędzie. Zaplanowaliśmy go wspólnie z naszymi rodzinami i z naszymi przyjaciółmi, ponieważ chcieliśmy przeżyć to jeszcze raz, ale że stało się między nami tak, jak się stało, że się rozstaliśmy...