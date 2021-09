"Ślub od pierwszego wejrzenia". Internauci spekulują, że Iza i Kamil WCALE SIĘ NIE ROZSTALI...

🖤🖤🖤🖤 31 min. temu zgłoś do moderacji 48 10 Odpowiedz

Ostatni raz pokazali się razem na spotkaniu "ślubnej rodzinki" gdzie była też Iga. Potem wszystko ucichło, żadnych postów, zdjęć, stories na Instagramie mimo że do tej pory byli szalenie aktywni. Wielu fanów spekulowało od dawna że to Kamil z Igą a nie z Izą mieli zostać dobrani w parę. Śmiesznie by było gdyby okazało się że Iga i Kamil jednak są parą i to prawdziwy powód rozpadu małżeństwa. Po spiknięciu się Laury i Karola, którzy niedawno nawet zamieszkali razem, to byłby kolejny pstryczek w nos ekspertów i podważenie ich kompetencji oraz zasadności doborów dokonywanych przez nich w programie.