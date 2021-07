"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura i Karol ZARĘCZYLI SIĘ?!

Niedługo po zakończeniu emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyszło na jaw, że Laura i Karol są parą. Zakochani zdążyli już oficjalnie zadebiutować razem na Instagramie. Niedawno zaś Maciesz otworzył się na temat ich związku w swojej instagramowej relacji. Były mąż Igi Śmiechowicz zdradził, że wraz z nową ukochaną są wyjątkowo szczęśliwi i poważnie myślą o wspólnej przyszłości. Karol otwarcie przyznał, iż to właśnie Laura okazała się osobą, którą chciał poznać, zgłaszając się do programu. Jednocześnie zapewnił, że nie ma żalu do ekspertów, że połączyli go z Igą.