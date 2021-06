Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chwali się romantycznym "dziełem sztuki". To PREZENT DLA LAURY? (FOTO)

Ela 1 godz. temu zgłoś do moderacji 17 12 Odpowiedz

Niby on nie brzydki,a poszedł do takiego programu????? To daje do myślenia dlaczego??? To nie stać go bylo poszukać dziewczyny ,skoro jest w miarę ok????Tam to idą desperaci,albo jacyś dzień ludzie,wiec i on coś z tego też ma widocznie.Po prostu dziwny facet!!! A co się za tym kryje to narazie nie wiadomo