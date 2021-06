"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura i Karol prezentują pierwsze wspólne ujęcia (FOTO)

😈😈😈😈 1 godz. temu zgłoś do moderacji 112 7 Odpowiedz

Jak ktoś im zrobił zdjęcie w galerii to po co mają się ukrywać? Fajnie że nie latają za popularnością jak Iza i Kamil czy Aga i Wojtek, nie reklamują wszystkiego jak leci na Insta. Laura ma dalej zamknięty profil i nie komentuje w żaden sposób programu. Karol niestety musi się tłumaczyć przez to co Iga wygaduje. Generalnie bardzo dużo oboje zyskują po programie przez to że nie zadają się z kółkiem wzajemnej adoracji stworzonym przez pozostałych uczestników ŚOPW.