"Ślub od pierwszego wejrzenia". Łukasz o "DOWODACH" na powrót do Oliwii: "Prawie się ZAKRZTUSIŁEM tym, co akurat jadłem"

tacy ludzie jak oni nie sa w stanie stworzyc zwiazku. Ona chamowata, on skupiony bardzo na sobie i z nieodcieta pepowina. Kolejna rzecz, ten program to niewypal sam w sobie, bo jaki czlowiek odda swoje zycie prywatne w rece kogos obcego? Totalny desperat, ktory inaczej nie jest w stanie stworzyc zwiazku, niz przez to ze ktos inny mu przygotuje inna osobe. Jak ktos chce stworzyc zwiazek, to go stworzy z jakas osoba. Po prostu. A jak ktos nie chce (powodu sa rozne), to nie stwarza, jest sam.