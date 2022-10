"Ślub od pierwszego wejrzenia". Maciej oskarża Martę o RANDKOWANIE za jego plecami i zdradza powód małżeńskiego kryzysu: "Jestem WZROKOWCEM"

Truee 18 min. temu zgłoś do moderacji 16 4 Odpowiedz

Właściwie to go rozumiem. Tak naprawde nikt nie chciałby zangażować sie a nawet spotykać z pewnym typem zaniedbanych osób. To, że zaczeła zmieniać wygląd, kolor włosów po programie to fajnie ale ona ma straszne nawyki ...Pije i pali bardzo dużo... To odpycha. Frytki i kurczak raz na jakiś czas to jeszcze ok ... Ważne by niezbyt często;)Warto jeść więcej warzyw🥗 😉To nie była wymarzona partnerka i nie chodziło o sam jej wygląd w tv. Tylko o całokształt. Nie ma sensu angażować sie w relacje z kimś, kto nas odpycha na różnych płaszczyznach. Facet cudem z wyglądu nie jest ale jest przynajmniej bezpośredni i szczery.