"Ślub od pierwszego wejrzenia". Magda ZALAŁA SIĘ ŁZAMI. Martwi się o małżeństwo z Krzysztofem: "Nie będę się wpychać na siłę"

Magda i Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wrócili do kraju. Czeka ich kryzys?

Świeżo upieczeni małżonkowie spędzili razem ostatnie chwile w Hiszpanii i wrócili do kraju, gdzie czekali na nich przyjaciele pary. Mimo przyjaznej atmosfery Magda zaczęła głęboko analizować, co się wydarzyło. Wówczas okazało się, że ma obawy co do przyszłości ich małżeństwa.