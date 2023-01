"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta Milkiewicz z ósmej edycji przeszła imponującą metamorfozę! (FOTO)

Daro 18 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Niech doradzi tej Marcie zapyziałej - matce ze śląska co z Maćkiem była w programie. Znowu po cud dietach - wróciła do tego co było. Pewnie nadal piwko i życie na kanapie ze śmieciowym jedzeniem