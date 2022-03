"Ślub od pierwszego wejrzenia". Siostra Doroty krytykuje produkcję: "Znaleźli sobie KOZŁA OFIARNEGO"

Widzowie tegorocznej odsłony "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdążyli już poznać wszystkie trzy zaaranżowane przez ekspertów małżeństwa. W drugim odcinku byliśmy świadkami początku znajomości Doroty i Piotra. Ceremonia zaślubin pary odbyła się na terenie Zamku Ogrodzieniec, a państwo młodzi od razu przypadli sobie do gustu. Nieco bardziej sceptycznie do udziału w programie podeszła mama Piotra. Bliscy Doroty dość dobrze zareagowali jednak na wieść o jej ślubie z nieznajomym.

Szerokim echem wśród widzów "Ślubu..." odbił się wyemitowany ostatnio piąty odcinek show. Wówczas w programie zaprezentowano moment, w którym Dorota i Piotr kroili weselny tort. Niestety nie obyło się bez komplikacji. Okazało się bowiem, że ciasto nie zostało dostosowane do żywieniowych nawyków panny młodej, która na co dzień jest weganką. Ostatecznie kobieta nie mogła więc nawet spróbować tortu na własnym weselu...

Wegańskie jedzenie było na weselu, nawet całkiem smaczne. Ale tort jak dla mnie był z mleka krowiego po to, żeby wywołać aferę, że Dorota go nie spróbuje, bo tak jak ja jest uczulona na laktozę i mógłby jej zaszkodzić - napisała siostra Doroty.

To prawda, że nie ma się do czego o przyczepić, ale Dorota nie jest pokazana w prawdziwym świetle, a to nie pokazali jej pracy, hobby, wyrwali z kontekstu wypowiedzi o wcześniejszych związkach, a w tym odcinku o tym, że boi się, że nie spełni oczekiwań. Uwierz, to nie było rzucone tak bez powodu. To, że Dorota nagle zgasła, wygląda na wycofaną, też miało swój powód. Szkoda, że montaż nie pokazał dlaczego... - dodała.