"Ślub od pierwszego wejrzenia". WPADKA siostry Kamila! Pokazała zdjęcie z Agnieszką... (FOTO)

Nowa edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , jak i każda poprzednia, budzi spore emocje. Choć za nami dopiero kilka pierwszych odcinków, fani show już teraz obstawiają, które z małżeństw przetrwa, a które szybko skończy się rozwodem. Obecnie najwięcej mówi się o Kamilu i Agnieszce. Coraz więcej znajdujemy bowiem dowodów na to, że eksperci mieli sporo racji, dobierając ich w parę...

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa! Kolejni uczestnicy zostają rodzicami

Z ostatnich informacji wynika, że Agnieszka przeprowadziła się do Kamila. Internauci myślą tak, ponieważ dziewczyna odwiedziła jeden z włocławskich salonów kosmetycznych i podzieliła się zdjęciem na niebieskiej kanapie przypominającej kanapę z mieszkania Kamila.

Siostra Kamila opublikowała też zdjęcie z żoną swojego brata, ale jej twarz zasłoniła. Oczywiście wyglądało to dość podejrzanie i łatwo było stwierdzić, że za naklejką serca skrywa się twarz Agnieszki. Zdjęcie po czasie zniknęło więc z jej profilu, ale - jak wiadomo - w sieci nic nie ginie.

Zdaniem internautów jest to kolejny dowód na to, że małżeństwo Kamila i Agnieszki przetrwało. Gdyby bowiem zakładać, że ich związek okazał się niewypałem, trudno byłoby sobie wyobrazić, że Agnieszka tak nagle i bez powodu przeprowadza się do Włocławka, a w międzyczasie spotyka się z siostrą Kamila. Prawda?