"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka ZAMIESZKAŁA u Kamila?! Oto kolejne dowody...

Wiele wskazuje bowiem na to, że Agnieszka mieszka obecnie u Kamila we Włocławku. Po pierwsze, na jednym z ostatnio opublikowanych przez kobietę InstaStories widoczna była kanapa bardzo podobna do tej, którą ma w swoim mieszkaniu Kamil i którą widzowie mogli dostrzec w pierwszym odcinku. Co więcej, na wspomnianym zdjęciu z kanapy Agnieszka trzymała w dłoni kubek z napisem "Żona doskonała". To jednak jeszcze nie wszystko.