"Ślub od pierwszego wejrzenia". Trzecia para jednak PRZETRWAŁA? Widzowie znaleźli "dowód"!

Artemida 19 min. temu

Mnie przeraża że ludzie idą do TV szukać miłości kiedy większość to czysty przypadek lub wręcz na siłę robienie ludzi dobranych na potrzeby show. W życiu bym nie poszła z siebie robić pośmiewiska. Część ludzi wyszła z twarzą ale wg mnie to na maxa słabe, jak bardzo trzeba być zdesperowanym?