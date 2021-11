"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ta para powie sobie "nie"? Fani są tego pewni

Widz 33 min. temu zgłoś do moderacji 15 18 Odpowiedz

Nie wiem co to za fanklub Julii, pod każdym artykułem. Te jej zarzuty do męża to techniki manipulacyjne tylko po to, żeby się wywinąć z małżeństwa z mało przystojnym facetem. I jeszcze ucieka do tatusia, gdy Tomasz się nie złapał na jej próby manipulacji i okazał wprost, że mu na niej zależy. Zrobiła z niego potwora i szydercę. Ten Tomasz nie jest ideałem, ale niczym sobie na wyrafinowaną babę nie zasłużył. Kolejny raz eksperci się nie poznali na kobiecie, która będzie stwarzać problemy.