"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ulubieńcy widzów wezmą rozwód?! Szczere wyznanie Krzysztofa: "Moje różowe okulary OPADŁY..."

mnie bardziej zoszkowalo ze pani butrym prawie zakrzyczala tego biednego marcina az mialam takie kobieto nadajesz na niego jak ta kinga psycholog sie tak nie zachowuje!! obydwie go wpedzaly do naroznika i przykro sie na to patrzylo. Kingi mam dosc po same pach strasznie zla energie roztacza nadaje bez konca, roziewa pasywna agresje nic nie potrafi spokojnie powiedziec. Chlopak ma ocean cierpliwosci. I jesz to jak jasnie pani nie pasowalo ze zapalil swiatlo idac do kibla no straszne jak smial powinien nawigowac jak nietoperz przeciez....takze butrym u mnie ocena totalnie na minus i kinga na minus. A chlop niech ucieka...nie mowie ze jest bez wad ale wspolczuje mu mocno...