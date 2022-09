"Ślub od pierwszego wejrzenia". Znamy uczestników 8. edycji programu! Wśród nich rozwodnicy i samodzielna matka: "Miałabym PEŁNĄ RODZINĘ"

"Ślub od pierwszego wejrzenia" jeszcze dobrze nie wrócił na antenę, a obecna edycja już wzbudza wiele emocji. Mowa oczywiście o wycięciu z niej kontrowersyjnego eksperta, który jeszcze kilka dni temu zaprzeczał, jakoby miało go zabraknąć w obsadzie nowego sezonu. Ostatecznie stacja potwierdziła, że nie zobaczymy go na antenie.

Oto uczestniczki nowego "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Mimo decyzji o usunięciu (byłego już) eksperta "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z programu, telewizyjna premiera show nie uległa zmianie. Niemal tradycją w historii formatu jest to, że w jego pierwszym odcinku poznajemy nowych uczestników i ich historie, co miało miejsce i tym razem.

Pierwszą uczestniczką, która zdecydowała się wziąć ślub przed kamerami, jest 31-letnia Justyna , która na co dzień mieszka w Warszawie i zajmuje się wykonywaniem biżuterii. Jak przyznała, jej ostatni związek trwał 2 lata, a ją i ukochanego poróżniły priorytety, w tym pragnienie potomstwa. Teraz ma nadzieję, że to właśnie w programie znajdzie miłość życia.

Chciałabym już za jakiś czas założyć rodzinę, a mój partner stwierdził, że nie chce mieć dzieci jeszcze. Wiem, że młodsza nie będę i oboje doszliśmy do wniosku, że na ten czas mamy zupełnie inne potrzeby - wspominała.

Kolejną bohaterką jest 38-letnia Marta , która wiele lat mieszkała w Holandii, ale zdecydowała się wrócić do kraju. Po ogłoszeniu wieści o udziale w programie mama uczestniczki nie kryła radości, że jej córka planuje wyjść za mąż. Czy będzie to szczęśliwy związek? O tym przekonamy się już wkrótce.

Kontrowersje wokół udziału Marty. "Dziecko w takim programie to bardzo kiepski pomysł"

Wydawało mi się to atrakcyjnym rozwiązaniem. Takim rozwiązaniem wszystkich moich problemów. Nagle miałabym tego męża, byłabym w tym związku, miałabym pełną rodzinę i że tak można zrobić - przyznała.

Dziecko w takim programie to bardzo kiepski pomysł. Kiedyś jej podziękuje za takie występy - pisze jedna z internautek.

Twierdzi, że jest samotna jak "dziecko dorasta". Chyba się przesłyszałam. Moim zdaniem dziecko jest za małe, żeby pojąć całą tę sytuację, nowy obcy człowiek jako ojczym . Czasem jest to dziwna sytuacja dla dorosłych członków rodziny - komentuje trzecia.

Oto uczestnicy nowego "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Do obsady programu dołączyło też trzech panów, w tym 37-letni Maciej, na co dzień kierowca ciężarówki, który sporo czasu spędza w trasie. Mężczyzna twierdzi, że jest osobą niezwykle rodzinną. Co ciekawe, jest już po rozwodzie, a jego małżeństwo ponoć wcale nie trwało długo. Teraz ma nadzieję, że jego kolejny formalny związek okaże się trwalszy.