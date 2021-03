"Small World": Patryk Vega w końcu pokazał zwiastun nowego filmu o HANDLU DZIEĆMI z Julią Wieniawą w roli głównej!

Geniusz 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Zmieńcie do każdego filmu aktorke bo jak się widzi Wiwniawe to aż nie chce się oglądać filmu. Można by było zamiast niej wszędzie dać Wiktorię Gasiewska ładna zgrabna aktorka która zrobiła by swoim wyglądem furorę.