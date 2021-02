Państwowa Komisja ds. Pedofilii INTERWENIUJE w sprawie filmu Patryka Vegi!

Ann 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

I bardzo dobrze ze powstaje taki dokument może to otworzy oczy ,że ludzie są gorsi od zwierząt . To pokazuje ,że taki horror zdarza się w życiu realnym to nie film tylko tak się dzieje . Te kobiety to wcielone diabły i jak słyszę to moje ciało ja chce decydować to odrazu ukazuje mi się strajk kobiet i ja się pytam dlaczego my kobiety takie mądre ,inteligentne walczące o prawa podpisujemy się pod tym decydować to możemy o swoim ciele przed zajściem w ciąże ,a po tym drogie panie decydujemy o nowym życiu które już w nas jest . Ja rozumie że nie każda z nas chce być mamą bądź nie jest na to gotowa to drogie kobiety mamy antykoncepcję i różne inne instrumenty ,okno życia ,adopcja legalna gdzie to dzieciątko znajdzie kochających rodziców !