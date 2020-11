Patryk Vega pokazał zwiastun DOKUMENTU "Oczy diabła". "Uratowałem dziecko, które miało być sprzedane DO BURDELU" (WIDEO)

jjo 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Jak stoję na przystanku to nie potrzebuje iść na film Vegi by usłyszeć duuuużo więcej "cyctatów" filmowych w postaci wszelakich wulgaryzmów wypowiadanych przez młodzież. Potem ta sama młodzież idzie w marszu protestacyjnym z czerwonymi piorunami, znakami , które jako żywo w parze, przypominają mi symbole formacji militarnej Adofa H. w dodatku też noszą czarne ubiory. Jestem wstanie uwierzyć, że są ludzie, którzy posuną się do takich aktów przemocy. Pomijając już kunszt reżyserski samego Pana Vegi to do takich zdarzeń może dochodzić. Dziwnym trafem znam to z historii i mogę powiedzieć że to już było. W Chinach Rosji Radzieckiej i w Niemczech i zawsze związane to było z lewactwem.