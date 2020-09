Patryk Vega nie upublicznił sekstaśm "grubych ryb" z prostytutkami, bo dostawał GROŹBY ŚMIERCI?! "Mówiono, że to jest po prostu ZGON"

Patryk Vega zapewnia, że posiada sekstaśmy polityków z prostytutkami: "Nie chcę mówić, jak to się znalazło w moich rękach"

Mam nagrania z planu filmowego, gdzie Vega tworzy pseudokasety, pseudotaśmy. To on sam nagrywał sceny seksu z ukrytych kamer - mówił jeden z nich.

Zdaniem samego zainteresowanego bracia musieli zeznać w ten sposób, ponieważ "zostali zmanipulowani i nie mieli innego wyjścia" . W programie Hejt Park Kanału Sportowego Patryk przyznał, że do samego końca zastanawiał się, czy nie opublikować kontrowersyjnych taśm. Okazuje się, że tym, co powstrzymało filmowca, były napływające "z góry" groźby śmierci .

Dostaliśmy sygnał, że jeżeli to się stanie, to się skończy tragicznie - wyjawił. W przypadku niektórych materiałów w ogóle mówiono, że to jest po prostu zgon. Dlatego zrezygnowaliśmy z tego, bo się wszyscy bali, i uznaliśmy, że nie jest to czegokolwiek warte.