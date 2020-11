Kolejny film Vegi

TANIA BAJKA 34 min. temu zgłoś do moderacji 56 2 Odpowiedz

Mamy czasy plastiku, retuszu, fałszu, wygiętych nóg, wypiętych tyłków, dziubków, pustki umysłowej i emocjonalnej, sztucznych uśmiechów, sztucznych pocałunków, ekshibicjonizmu, narcyzmu, kompleksów, bycia fit, influencerów, trendsetterów, celebrytów, egoizmu, bezmyślnego naśladownictwa i dążenia do bycia ideałem, zazdrości. Kiedyś wzorami do naśladowania byli pisarze (nie mylić z grafomanami), sportowcy, lekarze, naukowcy. Teraz wzorem jest pani, która nienaturalnie wygląda, nienaturalnie się wygina, nienaturalnie się szczerzy, a w życiu osiągnęła jedynie to, że jest popularna wśród podobnych jej osób i nienaturalnie ładna. Tworzy w mediach bajkę i ładny (dla niektórych) obrazek.