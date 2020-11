Debiutantka Małgorzata Rozenek przedstawia swoją bohaterkę z filmu Patryka Vegi: "Poznajcie NORĘ"

Choć nie ukończyła szkoły aktorskiej, Małgorzata Rozenek kocha pracę na planie. Odkąd pojawiła się w telewizji jako Perfekcyjna Pani Domu, zdążyła zabłysnąć w wielu formatach i programach. Jako prowadząca "Projekt Lady", uczestniczka "Azji Express" czy pamiętnego show "Iron Majdan" udowodniła, że praca przed kamerą to jej żywioł.

To była niesamowita przygoda. O, jak będę już wam mogła wszystko poopowiadać, to wam poopowiadam, bo będzie co - zapowiedziała dość enigmatycznie fanom śledzącym ją na Instagramie.