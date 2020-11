Małgorzata Rozenek pozuje na planie filmowym, marząc skrycie o Oscarze... (FOTO)

Małgorzata Rozenek robi wszystko, byle tylko świat o niej nie zapomniał. I trzeba przyznać, że idzie jej to wyśmienicie, bo z nadąsanej i niedostępnej "Perfekcyjnej pani domu" wyrosła na ulubienicę widzów. Choć faktycznie nadal zdarza się, że jej aktywność zawodowa budzi kontrowersje i oburzenie internautów, to Gonia nauczyła się jednak funkcjonować w mediach i sprytnie swą niewątpliwą popularność wykorzystywać.

Małgorzata Rozenek-Majdan: "Ćwiczę swoje role z Radosławem"

Instagramowy profil zamieniła więc w świetnie działającą maszynkę do produkcji pieniędzy, a w jej przedsiębiorczej głowie nie brakuje kolejnych pomysłów na czerpanie zysku z wysokiej pozycji w showbiznesowej hierarchii. Tym samym wkrótce Małgorzata odsłoni przed nami kolejny talent (?), tym razem... aktorski.

Rozenek zadebiutuje na wielkim ekranie w kolejnym "dziele" najbardziej płodnego polskiego reżysera, Patryka Vegi. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, w jaką postać wcieli się wszechstronna Gonia, aczkolwiek sama zapewnia, że "nie zagra samej siebie", a przy tym będzie to jedna z głównych ról.

Prace na planie powoli dobiegają już końca, co zresztą smuci Małgorzatę, która obszernie relacjonuje swoje aktorskie poczynania na Instagramie. Podobnie zresztą jak Patryk Vega, który przy okazji ostatniego live'a zdradził, że u boku Rozenek fani (?) jego twórczości zobaczą też Annę Muchę oraz Zosię Zborowską.

Działamy. Wspaniałe jest to, że życie stawia na mojej drodze wiele nowych wyzwań. Sprawdzanie się w kolejnych rolach ma w sobie ożywczą energię. Z wielką tremą będę czekać na efekt końcowy, bo kto wie... Oscar goes to... - ironizuje zabawna Małgosia.