Śmiała Marieta Żukowska remontuje dom w Toskanii, wystrojona jedynie w skąpe bikini (ZDJĘCIA)

Marieta Żukowska funkcjonuje w środowisku filmowym już od niemal dwóch dekad. Trzeba jej przyznać, że w przeciwieństwie do wielu koleżanek z branży gwiazda "Barw Szczęścia" raczej nie zwykła dostarczać mediom powodów do pisania na swój temat. Aż do lipca zeszłego roku, gdy niespodziewanie rozstała się z długoletnim partnerem i ojcem jej córki - Wojciechem Kasperskim. Przyczyną rozpadu ich związku miały być m.in. kwestie finansowe.