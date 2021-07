TYLKO NA PUDELKU: Marieta Żukowska rozstała się z partnerem! "Od dawna zarabiała WIĘCEJ NIŻ ON"

endloch 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

Rozstała się z mężem czy partnerem. Parter to raczej osoba do rozmowy, do tańca, do biznesu, ale żeby żyć z partnerem ? Teraz słyszy się, że ludzie żyją w związkach. Związki to mogą być zawodowe, partnerskie związki biznesowe itp. Core czasy . Do tej pory ludzie żyli w małżeństwie tworząc rodzinę, teraz okazuje się że to nie jest prawdą . Żyją w partnerstwie tylko co tworzą?