Śmiałe kadry Justyny Steczkowskiej z wypadu do hotelu z przyjaciółkami. Pokazała się TOPLESS: "Jak tu pięknie" (FOTO)

Phil 36 min. temu zgłoś do moderacji 99 8 Odpowiedz

Połowa ludzi się ze mną pewnie nie zgodzi, ale w pewnym wieku (nie twierdzę, że Pani Steczkowska jest stara), zwyczajnie nie wypada publikować pewnych treści. Co daje wstawienie swoich prywatnych zdjęć z łazienki? Przecież to nieszanowanie swojego ciała, robienie z siebie obiektu seksualnego. Każdy co ma dostęp do internetu - może sobie oglądać i niewiadomo co robić z takimi zdjęciami. Co kieruje kobietą w średnim wieku, przecież rozumnej?