Smolasty ma NOWĄ DZIEWCZYNĘ! Wiemy, kim jest wybranka rapera (FOTO)

W poniedziałek Norbert Smoliński, znany bardziej pod pseudonimem Smolasty, podzielił się interesującymi zdjęciami na swoim Instagramie. Pochwalił się obserwatorom swoją nową partnerką. Udostępnił fotografie, na których czule przytula się do dziewczyny. Co prawda są to kadry z teledysku, jednak fani nie mają wątpliwości, że coś jest na rzeczy. Jak się okazuje, nie jest to twarz spoza show biznesu. Dziewczyna jest byłą uczestniczką popularnego show i tak jak jej partner - zajmuje się muzyką.