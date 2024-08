Smolasty rozbił auto za 2 MILIONY. Pokazał, czym teraz się wozi. Nie wszystkim zaimponował: "BEZCZELNY"

Smolasty żartuje ze zniszczenia auta za 2 miliony. Oto, czym teraz jeździ

W środę w social mediach Smolastego pojawiło się nagranie, w którym odnosi się do tego, co się stało. Norbert Smoliński , bo tak nazywa się artysta, postanowił obrócić sytuację w żart.

Internauci oceniają nowe nagranie Smolastego. Nie wszystkim spodobał się żart

Z Twoimi umiejętnościami polecam Fiata 126p; Ma to sens, pod warunkiem że się potrafi prowadzić; To miało być śmieszne?; Słabe strony szybkiej kasy; Haha, bezczelny; Ferrari to nie wszystko; I po co te popisy? - czytamy komentarze tych mniej entuzjastycznie nastawionych do publikacji Norberta.