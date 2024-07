Warte 2 miliony złotych auto Smolastego zostało uszkodzone podczas STŁUCZKI w Warszawie. Jest nagranie (WIDEO)

Lekarz 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Kobiety też potrafią być wyrachowane. Powinien docenić, że chciała go jak niczego nie miał. W moim przypadku akurat dziewczyny mnie olewały w szkole i na studiach mimo, iż miałem najlepsze wyniki w całym liceum plus wygrane olimpiady naukowe. Wiecie co ? Te które w tamtym czasie wolały szkolnych adonisow są już po rozwodach i same proszą o spotkania teraz po tym jak zostałem lekarzem. Także Karol powinien ją docenić bo mało takich kobiet. Kochanka widzi w nim tylko bankomat jak te koleżanki ze szkoły we mnie. Nagle sobie przypomniały po tym jak zostałem lekarzem